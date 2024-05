TJRS se solidariza com prejuízos sofridos por Correio do Povo e Rádio Guaíba devido a enchentes Sede dos veículos, no Centro Histórico de Porto Alegre, foi inundada pelas fortes chuvas

Alto contraste

A+

A-

Jornal Correio do Povo é atingido por enchente e deixa de publicar versão impressa Jornal Correio do Povo é atingido por enchente e deixa de publicar versão impressa

O presidente do TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) , desembargador Alberto Delgado Neto, prestou solidariedade aos prejuízos sofridos pelos veículos Correio do Povo e Rádio Guaíba devido às fortes chuvas e enchentes que atingem o RS . A nota, enviada ao diretor-presidente Marcelo Dantas, destaca que as empresas são “patrimônios do povo gaúcho”. O documento é dessa segunda-feira (20) e também é assinado pelo presidente do Conselho de Comunicação Social do TJRS, desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira.

“Logo em seguida, estarão novamente em pleno e normal funcionamento, continuando as suas nobres missões de bem informar a sociedade, com muita credibilidade e prestação de serviços”, desejam os remetentes.

A sede do Correio do Povo e da Rádio Guaíba, no Centro Histórico de Porto Alegre (RS), foi inundada por conta da tragédia que atinge o estado. O jornal, fundado em 1895, precisou suspender as edições impressas. O desastre no Rio Grande do Sul já deixou 161 mortos e 806 feridos, segundo o balanço mais recente da Defesa Civil local, divulgado às 9h desta terça (21).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outras 85 pessoas estão desaparecidas e 581.633, desalojadas — das quais 72.561 estão em abrigos. As forças de resgate já salvaram 82.666 gaúchos e 12.358 animais. No total, cerca de 2,3 milhões de cidadãos foram afetados pela tragédia, em 464 municípios, 93% do estado.

Publicidade

O Rio Grande do Sul deve ser novamente atingido por chuvas fortes nesta semana. A entrada de umidade na região será favorecida por uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, e até a sexta-feira (24) há previsão de temporais em todo o território gaúcho.

As precipitações devem começar nesta terça-feira (21), na porção sul do Estado e na região de Campanha. Segundo a agência Climatempo, há previsão de pancadas, médias e fortes, com raios e ventos de até 70 km/h.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Porto Alegre, o clima deve se manter estável durante o dia, com possibilidade de chuva somente à noite. A temperatura máxima prevista para a cidade é de 23°C, enquanto a mínima é de 12°C, de acordo com o serviço meteorológico Meteoblue.

A partir desta quarta-feira (22), a formação de uma frente fria com direção ao sudeste vai manter as instabilidades no sul do País. Grandes volumes de chuva são esperados no centro-sul gaúcho, segundo a Climatempo, aumentando risco de enchentes, deslizamentos de terra e outros problemas relacionados. Cidades como Bagé, Uruguaiana e Pelotas podem receber chuvas o dia inteiro.