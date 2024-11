TRE-SP substituiu 40 urnas eletrônicas com problemas na manhã deste domingo Informação consta no boletim publicado pelo Tribunal às 11h30; maioria das trocas foram feitas na capital Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/10/2024 - 12h01 (Atualizado em 27/10/2024 - 13h09 ) twitter

Votação do segundo turno acontece em 51 municípios Antonio Augusto/Ascom/TSE -

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo substituiu 40 urnas eletrônicas com problemas na manhã deste domingo (27). As informações constam no boletim das eleições divulgado pelo órgão às 11h30. Segundo o documento, 17 urnas foram trocadas em cidades do interior e 23 trocadas na capital. Neste domingo é realizado o segundo turno em 51 municípios, incluindo 15 capitais. Ao todo, estão aptos para a votação 34 milhões de eleitores. Mesmo quem não votou no primeiro turno pode ir às urnas e exercer o direito do voto, sem impedimento, pois a Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição independente.

Saiba quais cidades terão segundo turno:

Anápolis (GO) Aparecida De Goiânia (GO) Aracaju (SE) Barueri (SP) Belém (PA) Belo Horizonte (MG) Camaçari (BA) Campina Grande (PB) Campo Grande (MS) Canoas (RS) Caucaia (CE) Caxias do Sul (RS) Cuiabá (MT) Curitiba (PR) Diadema (SP) Fortaleza (CE) Franca (SP) Goiânia (GO) Guarujá (SP) Guarulhos (SP) Imperatriz (MA) João Pessoa (PB) Jundiaí (SP) Limeira (SP) Londrina (PR) Manaus (AM) Mauá (SP) Natal (RN) Niterói (RJ) Olinda (PE) Palmas (TO) Paulista (PE) Pelotas (RS) Petrópolis (RJ) Piracicaba (SP) Ponta Grossa (PR) Porto Alegre (RS) Porto Velho (RO) Ribeirão Preto (SP) Santa Maria (RS) Santarém (PA) Santos (SP) São Bernardo do Campo (SP) São José do Rio Preto (SP) São José dos Campos (SP) São Paulo (SP) Serra (ES) Sumaré (SP) Taboão da Serra (SP) Taubaté (SP) Uberaba (MG)

No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para cidadãos maiores de 18 anos, enquanto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.