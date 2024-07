Veja as recomendações para brasileiros que vão acompanhar as Olimpíadas de Paris 2024 Itamaraty criou documento com dicas de segurança, transporte e hospedagem para torcedores brasileiros durante os jogos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 22/07/2024 - 18h55 (Atualizado em 22/07/2024 - 18h55 ) ‌



Jogos acontecerão em outros locais da França Paulo Pinto/Agência Brasil

O Ministério das Relações Exteriores criou um guia com orientações para os brasileiros que vão acompanhar os Jogos de Paris 2024. A cartilha traz dicas básicas a respeito da segurança, serviços médicos, de transporte e hospedagem. Os Jogos Olímpicos ocorrem entre esta sexta-feira (26) e 11 de agosto. Já os Paralímpicos, ocorrerão de 28 de agosto a 8 de setembro.

Segundo a pasta, o documento foi elaborado porque os Jogo de Paris serão disputados em diversas regiões da França e Polinésia Francesa, diferente de outras edições das olimpíadas, que foram realizadas em um único local. O manual completo pode ser conferido no site do Itamaraty.

Pela primeira vez, o Itamaraty instalará posto consular avançado dentro do complexo do (COB) Comitê Olímpico do Brasil, para atender os atletas brasileiros. Os Consulados-Geral do Brasil, localizados em Paris e Marselha, serão os responsáveis por ajudar os torcedores durante os Jogos. Veja algumas dicas abaixo:

Segurança

Em umas das recomendações a pasta aconselha a tomar cuidado com os “pickpockets”, expressão italiana que viralizou nas redes sociais para pessoas que furtam bolsas e mochilas de turistas.

“Há advertências regulares emitidas nos trens do metrô, por exemplo, sobre a atuação dos “pickpocekts”, extremamente hábeis ao abrir bolsas e mochilas sem que seus proprietários percebam. Sua atuação não se restringe aos transportes coletivos, estende-se a bares de cafés com mesas na calçadas, além dos pontos turísticos mais visitados”, informou um trecho do guia.

Transporte

Como em qualquer lugar do mundo, o ministério recomenda contratar apenas veículos credenciados como táxis, veículos por aplicativo e transporte público.

Serviços médico

De acordo com o Itamaraty, é obrigatória a aquisição de um seguro médico de viagem para entrar na França. Isso porque, o sistema de saúde público do país é gratuito apenas para residentes. Em caso de urgência hospitalar, é possível acionar o SAMU (serviço equivalente ao do Brasil), no número 15. A cartilha ainda tem endereços de hospitais ou instituições que podem realizar o atendimento.

*Sob supervisão de Thays Martins