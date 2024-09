Veja dicas do Ministério Público do DF para não cair em golpes por aplicativo de mensagens Órgão lançou documento que reúne orientações para os usuários, como o que fazer, a quem pedir ajuda e como se proteger Brasília|Do R7, em Brasília 10/09/2024 - 12h51 (Atualizado em 10/09/2024 - 12h51 ) ‌



Manual orienta população sobre o que fazer Tania Rêgo/Agência Brasil

O Ministério Público do Distrito Federal lançou uma cartilha para proteger a população contra os golpes realizados em aplicativos de mensagem. O documento reúne informações sobre como se proteger, o que fazer e a quem recorrer caso seja vítima desse tipo de crime. O órgão defende que pela abrangência do uso dos aplicativos por grande parte da população, é necessário difundir o passo a passo de como agir em casos de golpes (acesse aqui).

O documento didático explica, por exemplo, como agem os golpistas, que acessam fotos e contatos da vítima e enviam mensagens para familiares e amigos dizendo se tratar de um novo número de contato. Para conseguir dinheiro, os criminosos simulam alguma situação de transferência bancária urgente, dizendo que vão devolver o valor logo depois.

Entre as recomendações da cartilha, está a importância de alertar imediatamente os contatos pessoais sobre o golpe, incluindo os de outras redes sociais. Além disso, é fundamental denunciar o número falso no aplicativo de mensagem e reunir todas as evidências necessárias para registrar a ocorrência na Polícia Civil.

A publicação também orienta sobre práticas preventivas, como não compartilhar dados pessoais, verificar cuidadosamente os destinatários antes de realizar transferências e ativar a autenticação em duas etapas nos aplicativos. Essas medidas podem ajudar a proteger os usuários contra golpes do falso número e outros golpes semelhantes.