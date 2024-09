Criminosos furtam R$ 390 mil em equipamentos da Secretaria de Educação do Distrito Federal Grupo furtou 221 kits de ar-condicionado que estavam em depósito da pasta; três foram presos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 10/09/2024 - 11h48 (Atualizado em 10/09/2024 - 11h48 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Aparelhos foram roubados de depósito da Secretaria de Educação PCDF/Divulgação -

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (10) três mandados de prisão preventiva contra um grupo criminoso que furtou R$ 390 mil em equipamentos da Secretaria de Educação. Segundo informações da polícia, o grupo furtou aos poucos 221 kits de ar-condicionado que estavam em depósito da pasta no Guará.

As investigações duraram oito meses e resultaram em sete mandados de busca e apreensão cumpridos no Guará (DF), Vicente Pires (DF), Itapoã (DF) e Águas Lindas de Goiás (GO) contra nove pessoas entre 29 e 39 anos. Entre os criminosos investigados estão alguns ex-detentos que trabalhavam na época como auxiliares de serviços gerais no depósito da Secretaria.

Segundo o diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Patrimoniais, delegado Paulo Renato Fayão, os envolvidos aproveitaram-se do fácil acesso ao local para furtar os kits que seriam utilizados na instalação dos aparelhos de ar-condicionado. “Os equipamentos foram retirados gradativamente do depósito e levados para um ferro-velho, onde eram vendidos”, explica.

No decorrer das investigações, foram recuperados aproximadamente 50 kits (evaporadora e condensadora) furtados do depósito. Todos os envolvidos já foram indiciados pela polícia pelos crimes de associação criminosa, furto e receptação qualificados e lavagem de dinheiro.

“O prejuízo causado aos cofres públicos do DF é de pelo menos R$ 390 mil. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis compradores dos aparelhos furtados”, diz Fayão.