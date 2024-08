Veja vídeo: motorista perde controle de carro e invade sala de casa em Santa Maria, no DF Homem afirma que confundiu os pedais do veículo; ninguém ficou ferido Brasília|Do R7, em Brasília 06/08/2024 - 20h11 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem perdeu o controle do carro e atravessou a parede da sala de uma casa em Santa Maria, no Distrito Federal , nesta terça-feira (6). Ele afirma que foi fechado por um caminhão e confundiu os pedais do veículo. No momento do acidente, que aconteceu por volta de 12h, a residência estava vazia e ninguém se feriu.

Motorista afirma que foi fechado por caminhão Reprodução/RECORD - 06.08.2024

“Fui tentar desviar, acho que ao invés de apertar no freio, apertei o acelerador. Meu carro é automático e eu me embananei na hora e acabei acertando o muro da senhora”, disse o condutor para a RECORD. Ele afirma que não estava em alta velocidade e o teste do bafômetro deu negativo.

O motorista atingiu um muro de outra casa antes de bater e parar dentro da casa. Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver o carro batendo na esquina, derrubando uma árvore e atravessando totalmente o muro da casa. Momentos depois, um caminhão passa na via.

O carro derrubou o muro externo da casa e parte da parede da sala. Como o acidente não teve vítimas e a perícia não é necessária, os envolvidos foram instruídos a fazer um acordo e acionar a Justiça do DF. O motorista afirma que vai arcar com os custos da reforma da residência.