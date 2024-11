Vídeo: galpão cai durante chuva forte no Núcleo Bandeirante, no DF, e homem morre Vítima trabalhava no local e ficou presa às ferragens; estrutura tombou por volta de 14h Brasília|Josiane Ricardo, da RECORD 11/11/2024 - 18h28 (Atualizado em 11/11/2024 - 18h57 ) twitter

Acidente aconteceu por volta de 14h Reprodução/RECORD - 11.11.2024

O galpão de uma empresa de pré-moldados desabou na tarde desta segunda-feira (11), perto da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Núcleo Bandeirante, durante uma forte chuva. O acidente provocou a morte de Cleson Barros do Nascimento, que trabalhava no local. Imagens de segurança captaram o momento do acidente, veja no vídeo acima.

A estrutura tombou por volta de 14h. Além de Cleson, outras sete pessoas prestavam serviço no local. Segundo relatos, todos conseguiram fugir, mas a vítima teria ficado presa às ferragens.

Segundo o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF), Cleson foi encontrado em parada cardiorrespiratória e passou por aproximadamente 40 minutos de tentativa de reanimação, mas não reagiu e morreu no local.