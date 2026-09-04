À RECORD, Durigan diz que planeja crédito para garantir ‘transição indolor’ ao fim da 6x1

O governo federal avalia conceder linhas de crédito subsidiadas e suporte de capacitação para garantir uma transição “indolor” às empresas afetadas pelo eventual fim da escala de trabalho 6x1. A declaração foi dada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, em entrevista exclusiva à RECORD nesta quinta-feira (3), em meio às articulações para a votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) sobre o tema, prevista para o meio de outubro.



Segundo o ministro, a grande maioria do empresariado brasileiro não terá impactos diretos com a mudança, sob a justificativa de que a maior parte dos trabalhadores formais já atua fora do regime de seis dias de trabalho por um de descanso.



“A grande maioria das empresas do Brasil, nos diferentes setores, se você olhar para a agricultura, para a indústria, para o comércio e para os serviços, em todos os setores, independentemente do tamanho da empresa, se é pequeno ou se é grande, todas ou a grande maioria, em todos os setores, já tem as pessoas, os seus trabalhadores, fora do regime 6x1”.



Dados citados por Durigan apontam que 70% de quem trabalha no Brasil já está enquadrado na escala 5x2 ou em jornadas de 40 horas semanais. Para os 30% restantes que operam no regime 6x1, o ministro explicou que o governo pretende discutir medidas de apoio para amortizar os custos de transição das empresas.