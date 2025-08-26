'Aposentados e pensionistas estão exigindo respostas sérias', diz relator da CPMI do INSS

Relator da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai investigar fraudes que atingiram aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) disse que a comissão vai analisar a atuação dos governos desde 2015.



Em entrevista ao R7, ele destacou que essa será uma das principais linhas de apuração da CPI. Segundo Gaspar, a ideia é ouvir ex-ministros da Previdência dos governos Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.



“Investigação tem que ter um espectro amplo. Não podemos mirar o governo A, B ou C”, diz. “Esse será o marco temporal, esses últimos quatro governos a partir de 2015″, completa o deputado, que também quer interrogar investigadores que participaram das apurações de fraude nos benefícios de aposentados e pensionistas.



A CPMI começa nesta terça-feira (26), e Gaspar vai apresentar o plano de trabalho aos membros do colegiado. Além disso, os parlamentares vão escolher o vice-presidente da comissão.



Gaspar defende o fim dos descontos associativos e promete uma investigação técnica. “Para que não ocorram novos ataques ao sistema previdenciário e a essas vítimas tão vulneráveis. O Brasil inteiro quer saber: quem botou de verdade esse dinheiro no bolso?”, indaga.



