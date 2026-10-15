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Arthur Leandro fala sobre perda da mãe

Arthur Leandro perdeu a mãe para o feminicídio quando tinha 16 anos. Hoje, aos 20, fala sobre memórias que guarda de Vanessa Lopes

Brasília|Do R7

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