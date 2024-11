Assista à íntegra da entrevista do ministro Fernando Haddad à RECORD

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu entrevista exclusiva à RECORD nesta sexta-feira (29). Ao jornalista Luiz Fara Monteiro, ele falou sobre o pacote de medidas apresentado pelo governo federal nesta semana para conter os gastos públicos. Além disso, declarou que o vazamento de dentro do governo da informação sobre a ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 na véspera do anúncio oficial foi a causa do ruído com o mercado financeiro.