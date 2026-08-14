Brasil vai enfrentar ‘medidas injustas’ dos EUA, diz ministro
Márcio Elias Rosa cita diversificação de mercados e Plano Brasil Soberano como estratégias em resposta ao tarifaço americano
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta quinta-feira (13), em entrevista exclusiva ao R7, que o Brasil vai enfrentar as medidas comerciais adotadas pelos Estados Unidos, que classificou como “injustas”, “indevidas” e “descabidas”. Segundo ele, o governo brasileiro tem atuado para reduzir os impactos das tarifas e, ao mesmo tempo, diversificar os mercados para os produtos nacionais.
“Essas medidas tomadas pelos Estados Unidos são injustas, são indevidas, são descabidas, não têm procedência, mas nós vamos enfrentá-las”, ressaltou o ministro.
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