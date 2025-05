Campanha lança olhar para desigualdade de gênero nas tarefas domésticas

No dia 1º de maio, data em que se celebra o Dia do Trabalho, será lançada a campanha “Trabalho Invisível”, realizada pela Agência Calia, com produção da Santeria e assinatura da Instituição Nós por Elas. A persistente desigualdade de gênero nas tarefas domésticas é o tema da nova campanha. A iniciativa busca conscientizar a sociedade sobre a carga desproporcional de trabalho doméstico e de cuidado que recai sobre as mulheres, impactando diretamente suas oportunidades profissionais e pessoais.