Caso eleito, Flávio Bolsonaro promete combater o crime: ‘Vamos libertar os brasileiros’

O candidato pelo PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (18) que uma de suas principais prioridades, caso seja eleito, será o combate à violência no país.



“Uma das nossas principais propostas será o combate à violência. Chega de impunidade. Desde o ladrão de celular até os narcoterroristas do PCC e do CV, vamos libertar os brasileiros que hoje vivem dominados por essas organizações criminosas e fazer com que a população possa voltar a andar nas ruas sem medo”, afirmou o candidato em entrevista à RECORD.