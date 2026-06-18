Caso eleito, Flávio Bolsonaro promete combater o crime: ‘Vamos libertar os brasileiros’
Entre as medidas defendidas estão a redução da maioridade penal e o fim da progressão de regime para crimes hediondos
O candidato pelo PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (18) que uma de suas principais prioridades, caso seja eleito, será o combate à violência no país.
“Uma das nossas principais propostas será o combate à violência. Chega de impunidade. Desde o ladrão de celular até os narcoterroristas do PCC e do CV, vamos libertar os brasileiros que hoje vivem dominados por essas organizações criminosas e fazer com que a população possa voltar a andar nas ruas sem medo”, afirmou o candidato em entrevista à RECORD.
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