Chuva forte abre buracos em ruas do DF no Sol Nascente

A força da água abriu enormes buracos nas ruas do Sol Nascente, no Distrito Federal. Segundo informações do líder comunitário do Sol Nascente, Edson Batista, os trechos mais críticos são o Trecho 2 e o começo do Trecho 3, principalmente na região próxima da chácara 58. “A Defesa Civil e a Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social) estão fazendo o levantamento das casas que têm que sair imediatamente”, informou. O R7 tenta contato com a Defesa Civil e a Sedes, mas até a publicação desta reportagem, não obtivemos retorno.