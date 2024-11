Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela RECORD e divulgada nesta terça-feira (22), revela que o atual prefeito Fuad Noman (PSD) lidera a disputa no segundo turno para a Prefeitura de Belo Horizonte (MG), com 50% das intenções de voto. O candidato Bruno Engler (PL) aparece com 45%. O segundo turno das eleições municipais ocorrerá no próximo domingo (27).