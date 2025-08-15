CNA responde acusações dos Estados Unidos sobre o Brasil e nega ‘práticas desleais’ no comércio

A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) protocolou, nesta sexta-feira (15), uma resposta técnica ao processo aberto pelo governo dos Estados Unidos das chamadas “práticas desleais” de comércio brasileiro.



Segundo a defesa enviada pela CNA, foram apresentados dados e fundamentos que demonstram legalidade das políticas e práticas adotadas pelo Brasil.



A investigação dos Estados Unidos aborda seis eixos temáticos, entre eles práticas anticorrupção e desmatamento ilegal.



De acordo com o documento, três dos seis eixos apontados pelos norte-americanos (Tarifas Preferenciais, Acesso ao Mercado de Etanol e Desmatamento ilegal) estão em conformidade.



A diretora de Relações Internacionais da CNA, Sueme Mori, afirmou que o agronegócio brasileiro está intrinsicamente ligado ao mercado internacional, tanto para compra de insumos quanto exportações.



“A CNA tem confiança de que a investigação americana comprovará o compromisso não só do agro, mas de toda a economia brasileira no comércio internacional justo e baseado em regras claras”, declara Sueme.