Crivella celebra promulgação de lei que cria dia da amizade entre Brasil e Israel

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), promulgou nesta quarta-feira (25) a lei que institui o Dia da Amizade Brasil-Israel, a ser celebrado anualmente em 12 de abril.



A proposta precisava ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva até terça-feira (24), mas não houve manifestação por parte do Executivo. Dessa forma, o texto foi promulgado pelo Congresso.



A data escolhida faz referência à criação da representação diplomática brasileira em Israel, oficializada em 1951.



O projeto original foi apresentado em 2013, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e aprovado pela Câmara dos Deputados em 2019. A aprovação no Senado ocorreu em maio deste ano.



Em 2013, a então presidente Dilma Rousseff vetou um projeto apresentado em 2005 pelo então senador Marcelo Crivella (hoje deputado federal) que instituía 29 de novembro como o Dia de Celebração da Amizade Brasil-Israel.



A data fazia referência o 29 de novembro de 1947, quando a ONU (Organização das Nações Unidas) deliberou favoravelmente à criação do Estado de Israel. No mesmo ano, o governo Dilma enviou outra proposta para que o dia da amizade entre os países fosse em 12 de abril.



Crivella disse que a promulgação da lei “veio num momento em que Israel está em negociações de paz com o Irã”. “Vamos orar. Mais um motivo para a gente orar. Paz em Israel. Paz na faixa de Gaza. Paz no Irã. Paz no Oriente Médio.”