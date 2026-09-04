Durigan revela fechamento de 1.200 CNPJs ligados ao crime organizado

O governo federal cancelou 1.200 CNPJs de postos de combustível e de fundos de investimento de fachada que eram utilizados pelo crime organizado para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. O balanço inédito de um ano da Operação Carbono Oculto foi detalhado pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, em entrevista exclusiva à RECORD nesta quinta-feira (3).



De acordo com o ministro, o encerramento das atividades dessas empresas não decorre de dificuldades do mercado ou de uma crise na economia brasileira, mas sim de ações de combate à ilegalidade. As investigações apontaram que os estabelecimentos e os fundos financeiros não eram reais e serviam para ocultar patrimônio de facções criminosas.



“Nós completamos agora um ano da Operação Carbono Oculto, olhando principalmente para os postos de combustíveis que lavavam dinheiro por crime organizado e fundos de investimento, que não eram fundos reais, do ponto de vista de que estavam fazendo ali, recebendo investimento de pessoas para que as pessoas pudessem investir. Eram fundos que eram usados para ocultar patrimônio”, explicou Durigan.