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Eleita senadora, Bia Kicis diz que seu propósito é 'pacificar o Brasil'

Senadora eleita pelo DF diz que busca reduzir conflitos no país e afirma que a Justiça tem papel central na pacificação

Brasília|Do R7

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Eleita senadora pelo Distrito Federal neste domingo (4), Bia Kicis (PL) afirmou que seu principal propósito no Senado será “pacificar o Brasil”.

“Precisamos pacificar o país. Ninguém mais aguenta tanta briga. Mas você não tem como trazer paz se não houver distribuição de Justiça. A função do Judiciário é justamente pacificar, porque é quem distribui a Justiça. Quando isso não acontece, a gente cria o caos, a insegurança jurídica e todo tipo de insegurança que estamos vivendo, de indignação por parte da população”, afirmou.

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