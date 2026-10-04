Eleita senadora, Bia Kicis diz que seu propósito é 'pacificar o Brasil'

Eleita senadora pelo Distrito Federal neste domingo (4), Bia Kicis (PL) afirmou que seu principal propósito no Senado será “pacificar o Brasil”.



“Precisamos pacificar o país. Ninguém mais aguenta tanta briga. Mas você não tem como trazer paz se não houver distribuição de Justiça. A função do Judiciário é justamente pacificar, porque é quem distribui a Justiça. Quando isso não acontece, a gente cria o caos, a insegurança jurídica e todo tipo de insegurança que estamos vivendo, de indignação por parte da população”, afirmou.