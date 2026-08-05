'Eu sofri a pena máxima', diz mãe de jovem morto por motorista com CNH suspensa

Viviane Soares, mãe de Vitor Soares, lamenta a morte do filho, que foi atropelado por uma motorista que estava com a habilitação suspensa. Ela espera que a justiça seja feita e a mulher seja punida. "Estou presa dentro de um caixão, dentro de um cemitério, enquanto ela vive a vida dela numa boa. Eu sou a mãe, tive a vida do meu filho ceifada e, hoje, eu pago a pena máxima. E ela, que matou o meu filho, vive numa boa por aí, e nada foi feito. Estamos aguardando a audiência. Não sei quando vai ser. Hoje, eu peço por justiça. Essa mulher não vai poder ficar impune."