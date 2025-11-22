EXCLUSIVO: veja como é a cela que Jair Bolsonaro vai ocupar na Superintendência da PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, em regime de prisão preventiva. Antes de ser conduzido ao local, ele cumpria prisão domiciliar monitorada por tornozeleira eletrônica.



Segundo a decisão judicial que determinou a prisão preventiva, houve tentativa de violação do equipamento de monitoramento durante a madrugada.



O INC integra o mesmo complexo da Superintendência da Polícia Federal, endereço onde Bolsonaro passar a cumprir a detenção preventiva. O prédio recebeu adaptações recentes para manter presos por longos períodos.



Em agosto, foi construída uma cela exclusiva, no térreo, diferente das celas temporárias utilizadas apenas para custódia de curta duração.



A nova cela tem aproximadamente 12m², cama, banheiro privativo com chuveiro, televisão e ar-condicionado. A Sennappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) monta, ao longo do dia, a equipe de policiais penais responsável pela vigilância do ex-presidente no interior da Superintendência.