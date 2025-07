Fazenda não combinou alta do IOF nem com o governo, diz Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse ao JR Entrevista nesta sexta-feira (4) que o decreto do governo que ampliou alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foi uma “decisão exclusiva da equipe econômica do Ministério da Fazenda” e que a medida não foi combinada antecipadamente com ninguém, nem mesmo com o próprio governo.



A entrevista foi gravada antes da decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes de suspender tanto a decisão do Congresso Nacional que derrubou a norma do governo quanto o decreto presidencial. Além disso, o ministro convocou uma audiência de conciliação sobre o tema para 15 de julho.



Motta fez a declaração ao ser questionado sobre ele ter decidido pautar de surpresa a votação de uma proposta para derrubar os decretos do governo — na noite de 24 de junho, pelas redes sociais, ele informou que votaria o projeto no dia seguinte. Por causa disso, o governo alega que o Congresso descumpriu um acordo anterior sobre a questão.



“Primeiro ponto. É importante que as pessoas saibam que, quando o governo decidiu no primeiro decreto tomar a iniciativa de aumentar o IOF, não foi combinado com ninguém. Me parece até que nem com o presidente do Banco Central e nem com o próprio governo. Foi uma decisão exclusiva da equipe econômica do Ministério da Fazenda”, disse Motta.



“Depois da reação negativa, não só do setor produtivo, mas também do Congresso, nós chamamos os ministros para conversar e demos um prazo de 10 dias para que uma solução fosse apresentada, fazendo isso da maneira mais tranquila possível, porque o Congresso poderia naquele momento ter se reunido, já tinha um projeto decreto legislativo protocolado pela oposição. Nós poderíamos ter ido lá, ter derrubado o decreto do dia para a noite, o que na nossa avaliação não seria o mais correto, porque geraria ainda mais instabilidade”, acrescentou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!