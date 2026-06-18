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R7 Brasília

‘Fotos e votos’: livro celebra os 15 anos de Sebastião Reis Júnior no STJ

Publicação celebra a trajetória de Sebastião Reis Júnior no STJ ao combinar imagens, memórias e votos históricos

Brasília|Do R7

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O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Sebastião Reis Júnior está sendo homenageado na noite desta quarta-feira (17) com o lançamento do livro Fotos e votos, obra que celebra seus 15 anos de atuação na Corte.

A publicação reúne dois universos que marcam sua trajetória: a fotografia, paixão cultivada fora dos tribunais, e os votos que ajudaram a construir sua história no Judiciário.

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