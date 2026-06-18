‘Fotos e votos’: livro celebra os 15 anos de Sebastião Reis Júnior no STJ

O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Sebastião Reis Júnior está sendo homenageado na noite desta quarta-feira (17) com o lançamento do livro Fotos e votos, obra que celebra seus 15 anos de atuação na Corte.



A publicação reúne dois universos que marcam sua trajetória: a fotografia, paixão cultivada fora dos tribunais, e os votos que ajudaram a construir sua história no Judiciário.