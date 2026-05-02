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Guilherme Feliciano, conselheiro do CNJ

Feliciano explica que tribunais precisam se preparar para os eventos climáticos

Brasília|Do R7

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"Provalvelmente até 2030 nós vamos exceder o limite ditado pelo Acordo de Paris", diz

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