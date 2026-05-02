Guilherme Feliciano, conselheiro do CNJ
Feliciano explica que tribunais precisam se preparar para os eventos climáticos
"Provalvelmente até 2030 nós vamos exceder o limite ditado pelo Acordo de Paris", diz
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Valter Pugliese, presidente da Anamatra
Pugliese explica principais eixos tratados pelo congresso
Ministro Alberto Balazeiro
Ministro do TST defende a importância da Justiça se qualificar para enfrentar questões climáticas
Ministro Cláudio Brandão
Ministro do TST fala sobre os riscos das mudanças climáticas
Davi Moraes homenageia Moraes Moreira em show no Clube do Choro, em Brasília
O músico destacou a recepção calorosa do público brasiliense e a importância emocional das canções que interpreta
Carros antigos e atrações gratuitas marcam evento no Parque da Cidade, em Brasília
Brasília Auto Indoor reúne exposição de veículos clássicos, rali, atrações musicais e atividades interativas para o público
DF registra queda de 35,4% nos homicídios e alcança menor índice de violência em 10 anos
Tendência nacional reflete queda nos índices de violência, com políticas de segurança cada vez mais integradas e eficazes
PM desmonta laboratório de drogas e apreende 40 pés de maconha no Lago Oeste (DF)
No local, havia fertilizantes e balanças de precisão, além de indícios de que o espaço funcionava como ponto para produção
ANS passa a monitorar planos de saúde em tempo real com nova fiscalização
Operadoras com históricos negativos serão acompanhadas mais de perto, visando maior eficiência e proteção ao consumidor
Justiça condena empresa de ônibus a indenizar aposentada em R$ 10 mil após acidente
A empresa Marechal afirmou que o motorista fez uma manobra emergencial para evitar uma colisão
Reajuste de 18% no querosene de aviação pode encarecer passagens aéreas
Este combustível é crucial, representando quase metade dos custos das companhias aéreas
DF abre 49 postos de vacinação neste sábado para atualização da caderneta
É necessário apresentar um documento com foto e a caderneta de vacinação; diferentes imunizantes estarão disponíveis
Justiça Eleitoral faz mutirões para regularização do título em diferentes regiões do DF
O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, com eventual segundo turno previsto para o dia 25
Corrida de carrinhos de rolimã reúne 10 mil pessoas no Paranoá (DF)
A iniciativa teve como principal objetivo promover a interação entre pais e filhos por meio de uma atividade recreativa
Homem usa carrinho de bebê para furtar supermercados no Riacho Fundo 1 (DF)
As imagens mostram o suspeito escondendo itens no fundo do carrinho, enquanto passa pelo caixa com produtos de baixo valor