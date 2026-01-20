Homem assusta moradores ao andar nu pela rua e cometer ato obsceno no DF
Moradora que presenciou a cena registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil; segundo ela, não foi a primeira vez que o homem apareceu pelado na rua
Um homem pelado tem sido frequentemente visto circulando pela região de Samambaia, no Distrito Federal. A aparição mais recente ocorreu por volta de 1h40 do último sábado (17), na QR 412. O indivíduo, ainda não identificado, foi flagrado por câmeras de segurança da rua praticando um ato obsceno, tocando as próprias partes íntimas.
Uma moradora da cidade, que falou com a reportagem sob a condição de anonimato, relatou que estava sentada na área externa da residência com a sobrinha quando o homem apareceu. “Ele surgiu se tocando. Eu gritei com ele, que saiu correndo, mas depois voltou e continuou o mesmo ato. Quando abri o portão, ele ainda saiu acenando”, contou.
Segundo a moradora, essa não é a primeira vez que o homem é visto andando pelado pela cidade e praticando atos obscenos. Incomodada com a situação, ela registrou ocorrência na 26ª Delegacia de Polícia.
Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver que, ao perceber a presença do equipamento, o homem tenta esconder o rosto com as mãos.
