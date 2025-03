Homem invade recinto de elefante em zoológico de Brasília e responderá judicialmente

Um homem do Distrito Federal foi filmado dentro do recinto da elefante Belinha no Zoológico de Brasília nesta terça-feira (25). O suspeito chegou a publicar o vídeo nas redes sociais e escreveu “vi o bixão de perto e quase me lasquei”. Em nota, o Zoológico repudiou a atitude do visitante e reforçou que a imprudência colocou em “risco sua própria segurança e o bem-estar do animal”. “A situação foi prontamente controlada, e o indivíduo responderá judicialmente pelo ato”, explicaram. O Zoológico repudiou a ação do visitante e explicou que é um centro de pesquisa, conservação e educação, “oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer e aprender sobre animais de diferentes partes do mundo, com respeito à vida selvagem”.