Homem leva seis tiros em tentativa de homicídio e sobrevive no DF

Um homem sobreviveu após levar seis tiros em uma tentativa de homicídio no Distrito Federal na madrugada deste domingo (16). O caso foi registrado por câmeras de segurança que flagraram o momento em que um adolescente se aproxima da vítima e dispara diversas vezes. No vídeo é possível ver o homem recuando, quando ele tenta correr, mas cai no chão ao ser atingido. Em seguida, com o homem caído no chão, o adolescente se aproxima e dispara outras vezes (veja vídeo).