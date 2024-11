Lula deixa hospital após avaliar traumatismo craniano: ‘Exame de imagem está estável’, diz boletim

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por novos exames na manhã desta terça-feira (22), para avaliar o traumatismo craniano após uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada. A equipe da RECORD registrou o momento em que Lula deixou o hospital em Brasília depois de ter repetido uma ressonância. O acidente doméstico aconteceu no sábado (19), e o presidente precisou ser levado ao hospital, onde levou cinco pontos na região da nuca.