Mauro Cid fica desesperado ao receber notícia de que seria preso

Um dos vídeos divulgados nesta quinta-feira (20) pelo STF (Supremo Tribunal Federal) dos depoimentos do tenente-coronel Mauro Cid ao longo do acordo de colaboração premiada mostrou o momento em que ele recebeu a notícia de que seria preso. Em março de 2024, ele foi interrogado para dar explicações sobre um áudio no qual fez ataques à Polícia Federal e ao ministro Alexandre de Moraes.



Aquele interrogatório foi conduzido pelo juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes, Airton Vieira, que anunciou a ordem de prisão de Cid, expedida por Moraes. O tenente-coronel ficou inquieto ao ouvir a notícia e levou as mãos ao rosto diversas vezes. Posteriormente, ele desmaiou — esse momento, contudo, não aparece no vídeo.



"O senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, decidiu e decretou a prisão preventiva do senhor Mauro César Barbosa Cid. Eu tenho em mãos a decisão assinada pelo senhor ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Posteriormente, os senhores vão recebê-la, vão tomar ciência do seu conteúdo, das razões que levaram o senhor ministro a decretar a cautelaridade prisional, a prisão preventiva do senhor Mauro César Barbosa Cid", disse Vieira.