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Ministro Alberto Balazeiro

Ministro do TST defende a importância da Justiça se qualificar para enfrentar questões climáticas

Brasília|Do R7

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“A questão climática hoje passa por todos os ramos do Poder Judiciário”, diz

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