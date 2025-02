Moraes repreende Cid e alerta sobre risco de perder benefícios da delação

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, fez duras críticas ao tenente-coronel Mauro Cid durante seu depoimento no âmbito da delação premiada. Os vídeos dos depoimentos de Cid foram divulgados nesta quinta-feira (20), por determinação do ministro, e mostram Moraes relembrando o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro sobre suas obrigações no acordo de colaboração com a Justiça.