Novas imagens mostram explosões que aconteceram na Esplanada dos Ministérios

Novas imagens mostram o momento que artefatos explodiram no estacionamento do anexo IV da Câmara dos Deputados e, minutos depois, na Praça dos Três Poderes, na noite dessa quarta-feira (13). O autor do atentado é Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos. Ele instalou explosivos em seu carro, depois foi em direção ao STF (Supremo Tribunal Federal) para realizar o ataque e morreu com a explosão.