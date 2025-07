Número de feminicídios cresce no DF no primeiro semestre de 2025

Entre janeiro e julho deste ano, o Distrito Federal registrou 12 casos de feminicídio, com outros dois ainda sob análise. Esse número é maior que o contabilizado no mesmo período do ano passado, quando 10 crimes do tipo aconteceram. Desde 2015 — quando o crime foi tipificado — o DF já teve 221 episódios de feminicídio, com 215 confirmados e seis em análise.



A subsecretária de Prevenção à Criminalidade, Regilene Rozal, afirma que o feminicídio é um crime de difícil prevenção por acontecer muitas vezes dentro de lares e em ambiente familiar.



