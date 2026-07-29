O Brasil das rodovias
O custo econômico e social de abandonar os trilhos
Últimas
Obra bloqueia acesso ao Capão Comprido e deixa moradores sem ônibus em São Sebastião
Desvio improvisado passa por ruas estreitas, com buracos e lama, e não comporta o fluxo de veículos nem oferece segurança
Suspeita de artefato explosivo mobiliza operação da PM na Asa Sul, em Brasília
Viaturas da polícia e ambulâncias foram acionadas para garantir a segurança das pessoas nas proximidades
'Mulher da plataforma', que viralizou em vídeos pelo DF, diz que não reconhece a família
Família de Yvelta Soares Bertoldo busca apoio para tratamento adequado de sua saúde mental após seu desaparecimento
Homem mata três pessoas em fazenda de Goiás e polícia investiga crime por ciúmes
Caso, que ocorreu em fazenda em Goiatuba, é investigado como triplo homicídio e as circunstâncias seguem sendo apuradas
Presidente do metrô esclarece causas de descarrilamento no Distrito Federal
Handerson Cabral negou que uma escada ou qualquer objeto tenha provocado o descarrilamento; relatório deve sair em 30 dias
Motorista perde controle, invade comércio e mata homem em Águas Lindas de Goiás
Motorista permaneceu no local, fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e o caso é investigado como homicídio culposo
Após 16 anos, Neymar confirma fim da trajetória na Seleção Brasileira
Maior artilheiro da história da Seleção, jogador se despede com 80 gols em 130 partidas e quatro Copas do Mundo
Moradores de Sobradinho enfrentam contas de água altíssimas após troca de hidrômetros
Moradores afirmam que valores das faturas triplicaram sem aumento no consumo
Motorista perde controle e colide contra muro no Jardim Ingá (GO), Entorno do DF
Acidente ocorreu na Avenida Lucena Roriz 2, sem feridos graves; motorista foi hospitalizado
Moradores de Vicente Pires denunciam falta de sinalização e riscos de acidentes na Vila São José
Falta de sinalização e fiscalização preocupam moradores e comerciantes da região
MPF denuncia 216 suspeitos por tráfico humano e contrabando de imigrantes
Ministérios Público Federal propõe mais de 1.100 ações contra crimes de imigração entre 2025 e 2026
Agência Nacional de Petróleo fiscaliza combustíveis no DF
Agentes realizam testes de qualidade e quantidade de combustíveis em postos
Metrô retoma operação após descarrilamento de trem nesta terça-feira
Descarrilamento suspendeu a operação e causou atrasos na estação Águas Claras
El Niño efeitos no centro-oeste: entenda os impactos do fenômeno
Fenômeno provoca alterações climáticas em regiões brasileiras; governo intensifica monitoramento e prepara saúde pública