PF apreende dinheiro na terceira fase da operação Barco de Papel

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (11) a terceira fase da Operação Barco de Papel. A investigação apura suspeitas de fraude na gestão de recursos da RioPrevidência relacionados ao Banco Master, atualmente liquidado.



Entre novembro de 2023 e julho de 2024, auditorias apontaram indícios de irregularidades na compra de letras financeiras emitidas pela instituição. O volume aplicado alcança cerca de R$ 970 milhões.