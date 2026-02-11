Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

PF apreende dinheiro na terceira fase da operação Barco de Papel

Investigação apura suspeitas de fraude na gestão de recursos da RioPrevidência; volume aplicado é de cerca de R$ 970 milhões

Brasília|Do R7

  • Google News

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (11) a terceira fase da Operação Barco de Papel. A investigação apura suspeitas de fraude na gestão de recursos da RioPrevidência relacionados ao Banco Master, atualmente liquidado.

Entre novembro de 2023 e julho de 2024, auditorias apontaram indícios de irregularidades na compra de letras financeiras emitidas pela instituição. O volume aplicado alcança cerca de R$ 970 milhões.

  • policia-federal

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.