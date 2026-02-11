PF apreende dinheiro na terceira fase da operação Barco de Papel
Investigação apura suspeitas de fraude na gestão de recursos da RioPrevidência; volume aplicado é de cerca de R$ 970 milhões
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (11) a terceira fase da Operação Barco de Papel. A investigação apura suspeitas de fraude na gestão de recursos da RioPrevidência relacionados ao Banco Master, atualmente liquidado.
Entre novembro de 2023 e julho de 2024, auditorias apontaram indícios de irregularidades na compra de letras financeiras emitidas pela instituição. O volume aplicado alcança cerca de R$ 970 milhões.
