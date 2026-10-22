PF encontra sala com equipamento para contar dinheiro em hangar ligado a Willer Tomaz

A Polícia Federal encontrou uma sala em um hangar do Aeroporto de Brasília que seria utilizada pelo advogado Willer Tomaz, amigo do senador e candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro. No espaço, os investigadores também localizaram uma máquina de contar dinheiro.



A defesa de Tomaz negou que tenha havido a descoberta de uma sala secreta e afirmou que o local faz parte da estrutura regular de uma empresa de aviação. Segundo os advogados, as instalações e os equipamentos são necessários para atender empresas de transporte de valores que estão entre os clientes do setor.