PF encontra sala com equipamento para contar dinheiro em hangar ligado a Willer Tomaz
Advogados de Willer Tomaz afirmam que o local e a máquina de contar cédulas integram a estrutura regular de empresas de aviação que transportam valores
A Polícia Federal encontrou uma sala em um hangar do Aeroporto de Brasília que seria utilizada pelo advogado Willer Tomaz, amigo do senador e candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro. No espaço, os investigadores também localizaram uma máquina de contar dinheiro.
A defesa de Tomaz negou que tenha havido a descoberta de uma sala secreta e afirmou que o local faz parte da estrutura regular de uma empresa de aviação. Segundo os advogados, as instalações e os equipamentos são necessários para atender empresas de transporte de valores que estão entre os clientes do setor.
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