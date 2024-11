Projeto da Secretaria de Agricultura do DF recolhe cavalos abandonados e oferece para adoção

Um projeto da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, recolhe cavalos abandonados e oferece para adoção. A iniciativa visa a encontrar novos lares para cavalos e bovinos vítimas de maus-tratos e abandono. Para adotá-los, é preciso ir pessoalmente à sede da pasta e apresentar identidade, comprovante de residência e CPF. Além disso, os interessados devem preencher um formulário de responsabilidade, com informações sobre a propriedade e finalidade do processo. Depois, resta só aguardar a aprovação.