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'Queria que fosse um pesadelo, mas não é', lamenta mãe por perder filho atropelado por jovem sem CNH

Graziele de Araújo diz que sofre todos os dias pela morte do filho, Davi Vinícius, atropelado por um adolescente que pilotava moto bêbado

Brasília|Do R7

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Graziele de Araújo, mãe de Davi Vinícius Araújo, lamenta a morte do filho, que foi atropelado por um adolescente que pilotava uma moto embriagado. "Todos os dias eu acordo pensando nele, lembrando de tudo. Eu queria que fosse só um pesadelo, mas não é. Eu não desejo isso nem para o meu inimigo. Uma mãe acordar todos os dias e sentir aquele vazio de estar faltando um filho. Eu queria que a justiça fosse feita."

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