Reconhecimento facial captura foragido por homicídio no Brás quatro horas após mandado
Sistema Smart Sampa ajudou a GCM a localizar Diego Henrique Rodrigues, acusado de homicídio qualificado em Minas Gerais
A GCM (Guarda Civil Metropolitana) prendeu nesta terça-feira (12) no Brás, em São Paulo, um homem condenado por homicídio qualificado em Minas Gerais. A captura aconteceu apenas quatro horas depois da emissão do mandado de prisão, graças ao sistema de reconhecimento facial Smart Sampa.
Últimas