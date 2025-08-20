Logo R7.com
Relator da CPMI do INSS quer revelar responsáveis por golpe contra aposentados e pensionistas

Em entrevista ao R7, o deputado Ricardo Ayres conta previsões do trabalho da CPMI do INSS no Congresso; grupo será instalado nesta quarta-feira (20)

Brasília|Do R7

Revelar responsáveis pelo golpe contra aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e avançar na investigação de irregularidades em empréstimos consignados são a meta do deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), relator da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai apurar o esquema de fraudes de beneficiários no Congresso.

Ayres concedeu entrevista exclusiva ao R7 um dia antes da instalação oficial da comissão. O grupo será formalizado nesta quarta-feira (20) e deve, segundo o relator, “desnudar engenharia criminosa que atacou aposentados e pensionistas”.

