Seis toneladas de skunk são apreendidas em caminhão-tanque no DF
Ação também resultou na apreensão de um fuzil com identificação da Guarda Revolucionária do Peru e de dez coletes à prova de balas.
Uma operação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em conjunto com a PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) apreendeu nesta segunda-feira (23) seis toneladas de skunk, avaliadas em R$ 180 milhões. A droga estava escondida em uma caminhão-tanque, no km 30 da BR-020, nesta segunda-feira (23). Esta é a segunda maior apreensão de skunk já registrada na história da PRF.
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