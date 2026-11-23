Uma operação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em conjunto com a PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) apreendeu nesta segunda-feira (23) seis toneladas de skunk, avaliadas em R$ 180 milhões. A droga estava escondida em uma caminhão-tanque, no km 30 da BR-020, nesta segunda-feira (23). Esta é a segunda maior apreensão de skunk já registrada na história da PRF.