Senado e Câmara registram a presença de escopiões; servidor diz ter sido picado

Servidores do Senado e da Câmara dos Deputados relataram a presença de diversos escorpiões nas dependências do Congresso Nacional. Apesar de reconhecerem que os animais, em geral, circulam pelo local há anos, eles informaram ao R7 que a situação piorou neste ano.



Diversos vídeos e imagens foram enviados à reportagem, mostrando os animais circulando pelo Congresso. O vídeo que aparece nesta reportagem foi gravado nesta segunda-feira (7), onde o escorpião aparece próximo ao Anexo 4 da Câmara.



Na Câmara, a maioria das queixas é sobre o subsolo do Anexo 4. Sob reserva, uma servidora disse que um escorpião caiu dentro da caixa de seu fone de ouvido.



Outra funcionária relatou ainda que um colega foi picado no braço por um escorpião, que caiu do teto, há cerca de seis meses. Após o ocorrido, ele teria mudado de setor.



Procurada, a Câmara não retornou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto. Os servidores relataram ter procurado a coordenação de seus respectivos setores, mas disseram que não tiveram qualquer solução para o problema.



