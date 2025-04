‘Uma hora tem que parar de usar petróleo’, diz líder de frente ambiental ao citar Amazônia

O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilto Tatto (PT-SP), tem posição contrária à exploração de petróleo na Foz do Amazonas e defende que uma eventual permissão à Petrobras deve estar aliada à ampliação de investimentos para o meio ambiente.



Em entrevista ao R7, Tatto destaca a necessidade de ações voltadas para a transição energética, mas pondera que o debate passa por uma discussão internacional e depende do comprometimento de outros países. “Não dá para pensar que o Brasil vai tomar uma decisão unilateral”, diz.



Entre os pontos que passam pelo debate, estão compensações financeiras ligadas ao que, na perspectiva do parlamentar, podem garantir investimentos para a transição energética.



“A gente sabe que uma hora vai ter que parar de usar o petróleo, de explorar o petróleo, e, portanto, você já está buscando outros caminhos para produção, investindo os caminhos para a produção de energia”, afirma. “A gente defende que aquilo que a gente tem ainda de royalties, também tenha uma parte para pensar na agenda ambiental, na inclusão social. Se por acaso for aprovado na Foz do Amazonas, para onde é que vão esses recursos?“, questiona.



A entrevista com o parlamentar, publicada nesta quinta-feira (10), foi realizada no gabinete dele na Câmara, no dia 2 de abril. Ao longo da entrevista, Tatto também destacou as prioridades para o ano.



Ele disse que tem a intenção de incluir mais itens da pauta ambiental na reforma tributária. Além disso, a frente trabalha com projetos como o uso sustentável de recursos ligados ao mar, o endurecimento de penas para incêndios criminosos e a mudança de solo no Pantanal.



Tatto ainda avalia que, com Hugo Motta (Republicanos-PB) no comando da Câmara, a Casa terá mais espaço para discutir pautas ambientais. O deputado também aposta que a realização da Cúpula do Clima, a COP30, em Belém, incentive debates, dentro e fora do Congresso.



