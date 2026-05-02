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Valter Pugliese, presidente da Anamatra

Pugliese explica principais eixos tratados pelo congresso

Brasília|Do R7

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Evento abordou pejotização, inteligência artificial, além da sustentabilidade

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