Veja o momento do início do incêndio no pavilhão principal da COP30

Um princípio de incêndio atingiu, na tarde desta quinta-feira (20), a Zona Azul (Blue Zone) da COP30, em Belém. Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, o fogo foi controlado rapidamente — cerca de 15 minutos após o início — e ninguém ficou ferido.



O fogo teve início em um estande da Comunidade da África Oriental (East African Community, em inglês). A causa do fogo ainda está sob investigação.