Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

COP30


Vídeo de câmera de segurança mostra fogo na COP30 se alastrando em segundos

Nesta quinta-feira (20), princípio de incêndio foi registrado no pavilhão principal do evento

Brasília|Do R7

  • Google News

Um princípio de incêndio atingiu, na tarde desta quinta-feira (20), a Zona Azul (Blue Zone) da COP30, em Belém. O fogo teve início em um estande da Comunidade da África Oriental (East African Community, em inglês).

O Corpo de Bombeiros do Pará informou que as chamas foram controladas em cerca de 6 minutos. Segundo a corporação, foram usados 244 extintores para apagar o fogo.

O órgão disse que as causas do incêndio são investigadas, mas a principal suspeita é de que o fogo tenha começado devido a um equipamento eletrônico, possivelmente um micro-ondas.

  • belem
  • cop30

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.