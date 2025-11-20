Vídeo de câmera de segurança mostra fogo na COP30 se alastrando em segundos

Um princípio de incêndio atingiu, na tarde desta quinta-feira (20), a Zona Azul (Blue Zone) da COP30, em Belém. O fogo teve início em um estande da Comunidade da África Oriental (East African Community, em inglês).



O Corpo de Bombeiros do Pará informou que as chamas foram controladas em cerca de 6 minutos. Segundo a corporação, foram usados 244 extintores para apagar o fogo.



O órgão disse que as causas do incêndio são investigadas, mas a principal suspeita é de que o fogo tenha começado devido a um equipamento eletrônico, possivelmente um micro-ondas.