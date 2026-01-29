Logo R7.com
R7 Brasília

Vídeo: defesa de Vorcaro se recusou a abrir sigilo do celular durante acareação no STF

Advogado reclamou que perguntas atribuídas a Dias Toffoli foram publicadas pela imprensa 20 minutos após depoimento de Vorcaro

Brasília|Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

No dia do depoimento do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, à Polícia Federal sobre a negociação com o BRB (Banco Regional de Brasília), o advogado de Vorcaro, Roberto Podval, explicou à delegada Janaína Palazzo que se recusou a autorizar a abertura do sigilo do celular do empresário por falta de confiança na preservação das informações.

O vídeo do depoimento se tornou público nesta quinta-feira (29) após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli, relator dos processos sobre o Master, retirar o sigilo do conteúdo.

Antes do início da acareação entre Vorcaro e o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, Podval reclamou que perguntas feitas durante o depoimento de Vorcaro teriam vazado para a imprensa cerca de 20 minutos após o encerramento da oitiva, o que motivou a decisão de não permitir o acesso ao aparelho.

De acordo com Podval, o vazamento ocorreu de forma quase instantânea e envolveu questionamentos formulados pela própria autoridade policial, que, segundo ele, haviam sido encaminhados pelo ministro Dias Toffoli.

“As perguntas que foram feitas, e aqui o maior respeito pelas autoridades, mas é bom que se diga, as perguntas que foram feitas hoje aqui pela senhora, que eram perguntas ditas pelo ministro, estavam na imprensa noticiadas quando acabou o ato”, disse Podval.

Ainda conforme a defesa, a situação teria violado a garantia de que o depoimento estava protegido por sigilo absoluto, argumento que foi usado pela autoridade para solicitar o acesso ao celular de Vorcaro.

“O Vorcaro nem celular trouxe, que era para não ter o risco de nada. E nós somos surpreendidos 20 minutos depois de acabar a audiência com esse fato. É lamentável e deve ser apurado, porque mexe com coisas importantes, com a vida de todos nós”, disse Podval.

