Vídeo mostra mulher sendo arrastada e se afogando em enxurrada no DF Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança de uma loja no Trecho 3 do Sol Nascente, no Distrito Federal, mostra o momento em que uma mulher é arrastada e se

Brasília|Do R7 02/12/2024 - 10h53 (Atualizado em 02/12/2024 - 10h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share