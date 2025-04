Vídeo: mulher vítima de violência doméstica é sequestrada no DF durante audiência judicial

Um homem foi preso nesta terça-feira (1º) após sequestrar a companheira que o denunciava por violência doméstica durante uma audiência virtual. O objetivo do suspeito era coagir a vítima para guiar o depoimento dela e impedir que contasse detalhes das agressões. A mulher estava em videoconferência com o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), com o TJDFT (Tribunal de Justiça do DF e Territórios) e com a Defensoria Pública.